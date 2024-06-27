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Болельщик прыгнул с трибун на Роналду после матча с Грузией

12:27
  • четверг
  • 27 июня 2024

Футболист чудом не пострадал

Фанат прыгнул на капитана команды сборной Португалии  Криштиану Роналду со зрительской трибуны.

Инцидент произошел после матча чемпионата Европы Грузия-Португалия, в котором команда Криштиану проиграла со счетом 2:0. Роналду уходил с поля и собирался войти в подтрибунное помещение, как вдруг буквально в сантиметре от него пролетел мужчина. Футболист чудом не пострадал, его заслонили охранники.

Причины такого поступка неизвестны. Фанат задержан, пишет "Чемпионат.ру". 

Ранее в матче Португалия-Турция  на поле выбежал юный болельщик и сделал фото с Роналду.

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Болельщик прыгнул с трибун на Роналду
Болельщик прыгнул с трибун на Роналду
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