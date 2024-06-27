Болельщик прыгнул с трибун на Роналду после матча с Грузией

Футболист чудом не пострадал
Фанат прыгнул на капитана команды сборной Португалии Криштиану Роналду со зрительской трибуны.
Инцидент произошел после матча чемпионата Европы Грузия-Португалия, в котором команда Криштиану проиграла со счетом 2:0. Роналду уходил с поля и собирался войти в подтрибунное помещение, как вдруг буквально в сантиметре от него пролетел мужчина. Футболист чудом не пострадал, его заслонили охранники.
Причины такого поступка неизвестны. Фанат задержан, пишет "Чемпионат.ру".
Ранее в матче Португалия-Турция на поле выбежал юный болельщик и сделал фото с Роналду.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram