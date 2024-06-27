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"Полотенце бросить негде было": очевидец по минутам рассказал об ударе по Севастополю

12:19
  • четверг
  • 27 июня 2024

Экстренные службы отреагировали очень быстро

Мужчина по имени Александр - владелец кафе на пляже в Учкуевке. Он стал очевидцем страшного удара ВСУ по Севастополю и теперь по минутам восстановил ход событий. Вместе с сыном Александр пришел к 12 часам открыть кафе, как уже через 15 минут "послышались хлопки". А через 45 секунд начались первые разрывы кассетных снарядов.

На пляже, где, по словам мужчины, "полотенце бросить негде было", началась паника. Пострадавших оказалось очень много. Как утверждает предприниматель, раненых было "точно больше 100 человек". Уже в 12.30, отметил Александр, на место прибыли экстренные службы. Примечательно, что и сами граждане старались помочь пострадавшим, эвакуируя их в больницы на своих автомобилях, подчеркнул очевидец для "МК".

В 13.15 эвакуация уже была завершена. Напомним, 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Силы ПВО сбили четыре из них, пятая "отклонилась от траектории полета". Ее боевая часть сдетонировала над городом, часть суббоеприпасов упали на пляж в Учкуевке. Ранения получили 153 человека, из них госпитализированы 79 человек. Погибли двое взрослых и двое детей.

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