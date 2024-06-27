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Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Конго

14:40
  • четверг
  • 27 июня 2024

Лидер африканского государства прибыл в Москву

Перспективы развития двусторонних отношений на фоне сложной международной обстановки. Владимир Путин и президент республики Конго Дени Сассу-Нгессо проводят в Кремле переговоры на высшем уровне.

Лидер африканского государства прибыл в Москву с официальным визитом. В повестке дня - обсуждение политических тем, торгово-экономических связей, вопросов обороны и безопасности.

Российский лидер высоко оценил уровень сотрудничества между нашими странами. Его коллега поблагодарил Москву за гостеприимство и отметил, что переговоры заложат прочную основу для дальнейшего взаимодействия.

"У нас с вами очень хорошие добрые отношения сложились и на межгосударственном, и на личном уровне. Вы лично многое сделали для развития российско-конголийских отношений, принимали участие и в двух саммитах Россия-Африка, прикладываете необходимые усилия для развития нашего взаимодействия практически по всем направлениям", - заявил Путин.

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Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо
Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо во время прибытия в Кремль
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо во время прибытия в Кремль
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо (в центре) на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо (в центре) на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
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