МИД России осудил попытку госпереворота в Боливии

В Боливии задержали главу мятежников

Правительственный квартал столицы Боливии. Площадь Мурильо окружена группой военных. На место стянута спецтехника. Армия пытается прорваться в президентский дворец. Бронемашина таранит ворота.

Во главе мятежа - генерал сухопутной армии Хуан Хосе Суньига - с поста главнокомандующего его сняли ровно за сутки до восстания. Охотно общается с прессой. Обещает сформировать новый кабинет министров. Заявляет, что эпоха социалистического режима в Боливии окончена и требует избрать временное правительство. При этом распустить войска и отправить солдат по казармам не соглашается.

Действующий президент страны Луис Арсе всё это время пребывает прямо в здании президентского дворца, двери которого таранит армия. Пресс-конференцию он даёт, по сути, находясь в оцеплении сторонников главнокомандующего сухопутными войсками. Звучат заявления о попытке госпереворота.

Спешно боливийские власти приводят к присяге новое руководство вооруженных сил. Телевизионные каналы, которые на всю страну транслируют требования путчистов, при этом никто не блокирует - связь работает. Обстановка накалена до предела - на улицы выходят те местные жители, которые согласны с политическим курсом действующего правительства и готовы выразить законно избранному президенту Арсе свою полную поддержку. Армейские подразделения, подконтрольные генералу Суньиге, настроены агрессивно. Применяют против толпы слезоточивый газ.

Позже на допросе генерал Суньига скажет, что всё это время выполнял приказ действующего президента. Тот якобы планировал поднять свой рейтинг - правда, выбрал довольно нетрадиционный для этого способ. Экс-командующий сухопутной армией задержан. Ему грозит до 20 лет тюрьмы - за попытку переворота. Вместе с ним арестованы ещё несколько старших офицеров. Новый главнокомандующий Хосе Санчез приказывает оставшимся военным вернуться в свои подразделения. Попытка госпереворта провалена. Президент выходит на балкон своего дворца поприветствовать поддержавший его народ.

Западные СМИ новость о попытке переворота преподносят поразительно аккуратно - в некоторых изданиях словосочетание "государственный переворот" и вовсе берут в кавычки. Официальные лица Вашингтона и Брюсселя тоже будто воды в рот набрали.

Совпадение, но подобная попытка - уже вторая в стране за 5 лет. Эксперты и политологи уверены: виной всему - крупнейшие на планете залежи лития. Боливия обладает 21 миллионом тонн запасов этого элемента таблицы Менделеева, без которого невозможно производство электроники.

"Как бы сложно ни развивался контекст любого латиноамериканского переворота, все равно где-то подальше или поближе находятся уши большого северного соседа. Это факт. И, безусловно, большой северный сосед сейчас заинтересован в природных богатствах Боливии", - отметил Владимир Жарихин, заместитель директора института стран СНГ.

В декабре прошлого года госкорпорация "Росатом" подписала с боливийской компанией YLB соглашение о начале совместной добычи и производства лития. А месяц назад Боливия подала заявку в БРИКС. В нашем МИДе решительно осудили попытку госпереворота и выразили правительству действующего законно избранного президента полную и непоколебимую поддержку.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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