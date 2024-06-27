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ВЦИОМ: Большинство россиян считают справедливой прогрессивную шкалу НДФЛ

14:50
  • четверг
  • 27 июня 2024

Об этом свидетельствуют результаты опроса

Подавляющее большинство россиян - почти 80 процентов - считают справедливой прогрессивную шкалу налогообложения. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований.

О том, как граждане страны оценивают предлагаемые изменения в налоговом законодательстве, в четверг рассказали на специальной пресс-конференции в Москве.

По данным главы ВЦИОМ, наибольшую поддержку в 84 процента получила инициатива возврата части НДФЛ, так называемый "налоговый кэшбек" для семей с двумя и более детьми.

"Ключевым содержанием пакета налоговых изменений люди считают переход от плоской к прогрессивной шкале НДФЛ и это ключевое изменение людьми оценивается положительно. Почему? Потому что отвечает распространенной базовой установке: налоги должны распределяться справедливо", - рассказал Валерий Фёдоров, генеральный директор ВЦИОМ.

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