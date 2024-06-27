В Москве проходит международный конкурс "Виват, Баян!"

Событие продлится четыре дня

В Москве проходит 22-й международный конкурс "Виват, Баян!", на котором собрались музыканты из России, Белоруссии, Сербии, Китая, Кореи и других стран. В этом году площадкой мероприятия стала выставка-форум "Россия" на ВДНХ.

Событие продлится четыре дня, участники состязаются в 28 категориях: классика, варьете, оркестры, композиторы и другие. Сегодня впервые в истории соревнования на главной аллее ВДНХ проходит торжественное шествие из нескольких сотен баянистов, аккордеонистов и гармонистов, которые все вместе исполнят гимн России и установят сразу три рекорда. А по вечерам зрителей приглашают на концерты от ведущих мастеров отечественной сцены.

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