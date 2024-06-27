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Собянин: Мневниковскую пойму интегрируют в городскую транспортную сеть

15:01
  • четверг
  • 27 июня 2024

Путепровод - часть масштабного проекта по развитию территории Мневниковской поймы

Мнёвниковскую пойму интегрируют в городскую транспортную сеть. Об этом сегодня, рассказал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин. Для этого возводят путепровод через основной ход Северо-Западной хорды. Больше половины работ уже выполнено.

Северо-Западная хорда, которая связала четыре округа столицы - Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточные - и разгрузила многие вылетные магистрали, продолжает совершенствоваться. Мэр Москвы Сергей Собянин в своей соцсети рассказал о строительстве путепровода в районе Хорошево-Мневники через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе:

"Путепровод готов уже на 70%. Он будет совсем не похож на классический. Помимо практической пользы архитекторы продумали и эстетическую составляющую: учли местоположение и современную окружающую застройку, которая продолжает развиваться. Для единообразия на путепроводе установят такие же мачты освещения, как на территории прилегающих жилых домов. А форма опор разработана индивидуально под каждый пролёт в общей стилистике".

В Мневниковской пойме идет массовая застройка жилых кварталов, поэтому такие дороги здесь необходимы.

"На данном этапе у нас осуществляется армирование входных групп, также армирование парапетной части, также подготовка металла для дальнейшей покраски и монтажа светоотражающих конструкций. Выполнено полностью пролетное строение путепровода из монолита. И в дальнейшем будут смонтированы мачты освещения", - сообщил Алексей Удачин, руководитель проекта компании подрядчика.

"Мы продолжаем реализацию комплекса освоения территории на Мневниковской пойме. На данной территории мы строим в большом объеме транспортную инфраструктуру. Уже ввели станции метро. Сейчас в активной фазе строится улично-дорожная сеть", - отметил Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы.  

Путепровод -  часть масштабного проекта по развитию территории Мневниковской поймы, где сейчас строится 10 километров дорог.  В итоге новая дорожная сеть увеличится до 17 километров. Новый путепровод над Северо-Западной хордой длиной всего 155 метров, но его запуск значительно улучшит дорожную ситуацию.

"Беспрепятственное движение по данному путепроводу позволит, не проезжая три километра в одну сторону и другую, сокращать максимальное время для проезда", - отметил Алексей Удачин.

Здесь же строители возводят и два пешеходных перехода с лифтами. Все работы на объектах строители обещают закончить в январе 2026 года.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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