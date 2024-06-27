На востоке Москвы ведется сбор подписей за введение медленных зон для самокатов

Этим занимаются сотрудники центра "Добрых дел"

Сотрудники центра "Добрых дел" продолжают сбор подписей за введение медленных зон для самокатов в Восточном административном округе. Местные жители обратились к волонтёрам, чтобы они помогли ограничить их скорость в Сокольниках, Гольянове, Богородском и Метрогородке.

Сегодня участники решили наглядно показать, что езда на самокатах может быть безопасной и комфортной для всех. Вместе они прокатились по скверу Московского метро и заодно раздали памятки прохожим о том, как правильно пользоваться мобильным транспортом.

"Мы собрали большое количество подписей в тех 9 зонах, где мы хотим организовать эти медленные зоны. Огромное количество прямо сейчас у меня подписей в руках, и эти эта работа не заканчивается", - отметила Сабина Цветкова, руководитель "Центра Добрых дел".

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