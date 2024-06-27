Московская школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

По словам старшеклассницы, ей хватило материалов, которые есть в открытом доступе

400 баллов - без репетиторов. Московская старшеклассница собрала абсолютный "джек-пот" по ЕГЭ. Девушка выбрала для себя весьма сложное направление - техническое, однако показала отличные результаты и по гуманитарному предмету. При этом умудрялась находить время и на хобби. В чём секрет?

4 из 4 – абсолютное попадание в цель. Саше 16 лет, она заканчивает Бауманскую инженерную школу и сдала ЕГЭ по каждому предмету на 100 баллов. Признаётся, что 100% КПД учёбы достигается только упорным трудом.

"Подготовка - это весь период обучения в школе, с 1 по 11 класс, и подготовка к экзамену - это не просто нарешивание вариантов в 10-11 классе, как считают некоторые, просто взять сборник, решить все вот эти варианты, все сборники, которые только возможны, нет, у меня получилось по-другому", - рассказала Александра.

Репетиторов тоже не было. По словам Александры, ей хватило материалов, которые есть в открытом доступе в интернете. Иногда трактовка учителей из сети разнилась с объяснениями школьных. Это рождало споры. Творческие!

И хотя Бауманская инженерная школа – одна из лучших математических в нашей стране, такие ученики, как Саша, встречаются редко.

"Во-первых, ей было очень интересно получать знания, во-вторых, она решала иногда нестандартным образом, как все, то есть ей нравилось делать, решать задачи, далеко не всем нравится решать", - рассказал Юрий Калмыков, учитель информатики Бауманской инженерной школы.

Саша сдавала ЕГЭ по русскому, математике, физике и информатике. Экзамен – постоянный предмет споров, и очень горячих. Одних он полностью устраивает. А гуманитарии считают иначе.

"Для гуманитарных вузов, для того, чтобы подобрать себе наилучших студентов, им нужно вводить свой собственный экзамен. Как есть в МГУ или в театральные вузы", - отметила Екатерина Туркова, учитель русского языка и литературы школы №1580 Москвы.

Для Саши никакой сложности в экзаменах не было. Может показаться, что все её интересы – в учёбе, но это не так.

"Мне нравится пение и игра на гитаре, во время учебы, когда уставала, играла, так отдыхала, нравится рисование, с детства рисовала портрет, мне это очень нравилось, потом мне подарили, я попробовала себя в пейзажах, это не моя оценка, оценка моих друзей, они сказали, что им нравится", - говорит Александра.

Талантливый человек – талантлив во всём. И никакой ЕГЭ ему не страшен.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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