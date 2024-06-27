Самые яркие работы можно увидеть на стадионе "Авангард"

В Москве представили победителей конкурса "Народное искусство в спорт". Проект приурочен к чемпионату России по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом.

Дизайнеры разработали оформление для спортивного инвентаря, вдохновляясь русскими узорами и рисунками. Самые яркие работы представили на стадионе "Авангард".

Организаторы уверены, что народный стиль уже скоро станет популярным среди спортсменов и будет вдохновлять их на новые достижения и победы.

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