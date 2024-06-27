Редких китоглавов можно увидеть в Московском зоопарке

У них необычный клюв

Кто ты, китоглав? Редкие птицы поселились в столице - они занесены в Красную книгу, и немногие зоопарки мира могут похвастаться такими экземплярами. Но в Московском это чудо есть!

Огромный клюв замысловатой формы и необычного цвета делает пернатых похожими на китов. Он нужен китоглавам, чтобы ловко ловить рыбу в водоёмах далёкой Африки - их родине.

А какие звуки издают эти пернатые! Впрочем, к общению они не склонны. Китоглавы - редкие интроверты. Эта молодая пара живёт в одном вольере, но в разных секциях. Встретиться их может заставить только романтическое настроение.

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