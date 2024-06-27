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Спасатели сообщили москвичам об опасности из-за погоды

12:56
  • четверг
  • 27 июня 2024

В ближайшие дни ожидается жара

В Москве и области ожидается до 32 градусов тепла в ближайшие несколько дней. В связи с этим в пресс-службе столичного главка МЧС России предупредили об опасности получить солнечный и тепловой удары, а также рекомендовали жителям столицы быть осторожными и внимательными, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Кроме того, в МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что июль в Москве начнется с жары. Уже на этой неделе температура воздуха будет повышаться, и уже к воскресенью, 30 июня, она может достигнуть показателя в 31 градус по Цельсию, что несколько больше нормы.

Синоптик рассказал, что к среде, 3 июля, будет незначительное похолодание - температура опустится до плюс 24 градусов, но вскоре жара вернется в столицу, и в пятницу, 5 июля, воздух прогреется до 27-29 градусов, а по области до 30 градусов. Вильфанд отметил, что в субботу, 6 июля, будет аналогичная ситуация, а в воскресенье, 7 июля, по всему столичному региону ожидается температура от 26 до 31 градуса по Цельсию. Такому теплу способствует еще и то обстоятельство, что будет штиль, передает "МК".

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