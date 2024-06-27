В Кремле допустили понижение дипотношений с Западом

Подобное решение принимает президент
Россия изучает разные варианты ответа Западу, вплоть до понижения уровня дипломатических отношений.
Это стандартная практика государств, которые сталкиваются с недружественными и враждебными проявлениями в свой адрес, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Россия не может не рассматривать различные варианты ответов на враждебное вмешательство в украинский кризис", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Решение о понижении статуса дипотношения пока не принято, подчеркнул Песков. Он напомнил, что подобные решения принимаются главой государства, а реализуются министерством иностранных дел.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков допустил понижение уровня дипотношений со странами Запада в ответ на антироссийские действия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram