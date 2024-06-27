В Кремле допустили понижение дипотношений с Западом

Подобное решение принимает президент

Россия изучает разные варианты ответа Западу, вплоть до понижения уровня дипломатических отношений.

Это стандартная практика государств, которые сталкиваются с недружественными и враждебными проявлениями в свой адрес, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Россия не может не рассматривать различные варианты ответов на враждебное вмешательство в украинский кризис", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Решение о понижении статуса дипотношения пока не принято, подчеркнул Песков. Он напомнил, что подобные решения принимаются главой государства, а реализуются министерством иностранных дел.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков допустил понижение уровня дипотношений со странами Запада в ответ на антироссийские действия.

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