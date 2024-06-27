В России могут запретить чайлдфри

Эта идеология, по мнению спикера, носит экстремистскую направленность

В Санкт-Петербурге полным ходом идет ПМЮФ (Петербургский международный юридический форум). В рамках сессии "Семья: сохранить, нельзя потерять" заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов сообщил о разработке законопроекта о запрете идеологии чайлдфри (childfree). Поясним, что ее исповедуют люди, по разным причинам сознательно отказавшиеся от рождения детей.

"Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри: когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много", - цитирует Вуколова ТАСС.

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов идею поддержал. По его мнению, идеология чайлдфри прививает молодежи ненависть к детям, тем самым толкая их к бездетности, и внушая, что ребенок не является обязательным элементом в жизни, поэтому она должна быть признана экстремистской как человеконенавистническая идеология.

"Они (идеологии. - Прим.ред.) уничтожают наше будущее, наших детей, ради которых мы живем и ради которых строим сильное, правовое и ориентированное на традиционные ценности государство", - высказался Федор Лукьянов.

Кстати, еще в конце прошлого года с аналогичной инициативой выступал Виталий Милонов. При этом он пояснил, что нельзя считать экстремистами тех, кто по естественным причинам не может иметь детей.

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