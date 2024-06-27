Напавшего на женщину на детской площадке задержали

Ведется следствие

Оскорблял нецензурной бранью. А затем со всей силы ударил по голове. Так мужчина отреагировал на замечание от местной жительницы на Криворожской улице.

Предшествовал этому словесный конфликт. Женщина с ребенком увидела, как двое мужчин загорают на детской площадке в трусах. Попытка объяснить, что это не совсем подходящее место для отдыха, успехом не увенчалась.

В итоге женщине пришлось идти в травмпункт и снимать побои. Нарушителя задержали. Теперь агрессивный хулиган ведёт себя гораздо спокойнее.

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