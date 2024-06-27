Оценены риски появления холеры в России после вспышки на Украине

Развернуты дополнительные противоэпидемические меры
В Херсонской области развернули дополнительную противоэпидемическую бригаду после сообщений о вспышке холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне.
Работает лаборатория на базе КамАЗа, увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Вероятность появления холеры в российской части Херсонской области довольно-таки высока из-за протекающего в регионе Днепра.
"Исключить такие риски нельзя, если есть общие водные пути - например, если река протекает по обеим территориям. Поэтому сейчас необходимо особенно строго соблюдать меры предосторожности", - сообщил "Российской газете" заслуженный врач России Владимир Никифоров.
В целом санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в России и в Херсонской области остается стабильной.
О вспышке холеры в Херсонской области стало известно 27 июня. В киевском Херсоне скончались два человека, идет массовая госпитализация военнослужащих. Однако местные власти отрицают факт эпидемии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram