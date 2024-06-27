ВС России сбили два украинских МиГ-29

Поражены сила и техника в 117 районах
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29.
Также за прошедшие сутки были уничтожены 62 беспилотника, четыре ракеты Patriot и два реактивных снаряда HIMARS, сообщило Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.
Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили до 1955 человек. ВС России поразили скопления живой силы и военную технику противника в 117 районах.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения позиций боевиков ВСУ в районе Белогоровки (ЛНР).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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