Поражены сила и техника в 117 районах

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29.

Также за прошедшие сутки были уничтожены 62 беспилотника, четыре ракеты Patriot и два реактивных снаряда HIMARS, сообщило Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили до 1955 человек. ВС России поразили скопления живой силы и военную технику противника в 117 районах.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения позиций боевиков ВСУ в районе Белогоровки (ЛНР).

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