Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Лилит в Весах предложит вернуться к прошлому

Овны

"Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало" - этот мудрый совет вам сегодня пригодится. В личной жизни могут начаться непростые времена, но вы справитесь.

Тельцы

Вам нужно быть внимательными к своему здоровью. Если что-то беспокоит, не откладывайте визит к врачу, если все в порядке – все равно снизьте нагрузку.

Близнецы

Черная Луна завтра переселится в родственный для вас знак Весы. Вас может ждать досадный подвох в таких темах, как беременность, влюбленность, развлечения.

Раки

Вы можете столкнуться с болевыми точками своей семейной истории или детства. Если возьмете себя в руки или обратитесь к специалистам – вы молодец и зрелая личность!

Львы

Запомните людей, с которыми познакомитесь в выходные – они скоро будут играть важную роль. И не торопитесь подпускать их слишком близко, присмотритесь.

Девы

У вас есть важная задача: быть максимально честными в деньгах. Не переступайте черту, даже если соблазн и суммы будут впечатляющими, не портите свою карму.

Весы

В ваш знак завтра пожалует Лилит, которая отвечает за теневую сторону. Придется проработать свои негативные черты и узнать, какую карму вы заработали.

Скорпионы

Нынешнее время ставит сложные задачи. Вам скоро придется принимать необычные решения, сделайте так, чтобы потом не испытывать за них стыд.

Стрельцы

Будьте осмотрительны в социальных сетях и в реальности, чтобы не обжечься на новых знакомствах. Это касается новых друзей, работодателей, а также блогеров, знаменитостей.

Козероги

Вам предстоит эмоциональное время, когда трудно сдерживаться. Не принимайте на веру новости, касающиеся работы – вас могут ввести в заблуждение.

Водолеи

Лилит в родственных для вас Весах предложит вернуться к прошлому. Если что-то не ладится, ищите ответы с помощью психолога, регрессолога или астролога.

Рыбы

Сатурн в вашем знаке завтра станет ретроградным, из-за чего какие-то правила будут отменены или забыты. Но это не значит, что можно пуститься во все тяжкие!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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