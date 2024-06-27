Пассажиры 12 часов мерзли в неотапливаемых вагонах потерпевшего крушение поезда в Коми

Люди спасались подручными средствами

Выясняются все новые подробности катастрофы с поездом "Воркута-Новороссийск", несколько вагонов которого опрокинулись из-за нарушения целостности железнодорожного пути в результате подмыва грунта. В результате аварии пострадало более 40 человек, некоторых госпитализировали, двое погибло, 16-летнюю пассажирку до сих пор ищут.

Меж тем оказалось, что попавшие в передрягу люди 12 часов просидели в неотапливаемых вагонах. Чтобы согреться и совсем не замерзнуть, им пришлось разводить костры. А чтобы выбраться из "железного плена" поезда, пассажиры связывали простыни.

Об этом рассказала женщина, которая с тремя детьми ехала из Воркуты. По ее словам, ближе к пяти утра оставшиеся пассажиры своим ходом выдвинулись в сторону станции "Угольная". Как подчеркнула женщина, туда пострадавшим привезли воду, но отдавали ее не бесплатно, а якобы за 80 рублей.

Другая пассажирка, следовавшая из Воркуты в Сыктывкар, рассказала, что сама не получила травм, но видела людей, серьезно пострадавших: один сломал руку, второй вылетел из окна при падении.

Чтобы согреться, пассажиры начали жечь костры, а также использовали матрас, чтобы не пораниться о битые стекла в вагоне, передает телеграм-канал Baza.

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