Водолазы обнаружили еще два суббоеприпаса на пляже в Севастополе

Их уничтожат на месте

Водолазы МЧС обнаружили еще два неразорвавшихся суббоеприпаса ATACMS близ пляжа в Севастополе.

Общее число найденных боеприпасов достигло трех. Все они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности, сообщили в пресс-службе министерства.

Спасатели продолжают работать на пляже "Учкуевка", уже обследовано половина запланированного района поиска.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Силы ПВО сбили четыре из них, пятая "отклонилась от траектории полета". Ее боевая часть сдетонировала над городом, часть суббоеприпасов упали на пляж в Учкуевке. Четыре человека погибли, 151 пострадал.

По данным на утро четверга, в больницах Севастополя лежат 42 пациента, в московских больницах – 22 человека.

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