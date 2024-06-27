Путин накормил президента Конго пельменями

Сассу-Нгессо предложили национальную кухню

Президенты России и Республики Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо провели переговоры за официальным завтраком в Кремле.

Лидерам и членам делегаций предложили пельмени с перепелкой и лисичками, крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром, салат из подкопченной форели со щавелем и огурцами.

Также Путин и Сассу-Нгессо отведали филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом, томлеными телячьими щечками в квасе с кремом из пастернака и овощами.

На десерт были предложены щербет из крыжовника и пироженое "Гжель" из козьего сыра и голубики. Из напитков были представлены российские вина "Усадьба Дивноморское".

Президент Конго прилетел в Москву 25 июня, его визит продлится до 29 июня. Как ожидается, Путин и Сассу-Нгессо обсудят российско-конголезские отношения, а также ряд региональных и международных вопросов.

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