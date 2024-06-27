Зеленский решил не затягивать конфликт с Россией

По словам украинского лидера, потери слишком велики

Президент Украины не желает затягивать конфликт с Россией. Прибывший на саммит Европейского союза Владимир Зеленский заявил, что потери на поле боя слишком велики.

Украинский лидер намерен подготовить план мирного урегулирования. Он подчеркнул, что Киев не располагает большим количеством времени на подготовку из-за потерь. Зеленский надеется, что мирный план будет разработан до второго саммита по подготовленной им "формуле мира".

Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы подписать соглашения с ЕС. Ранее он сообщил, что запланировано подписание трех договоров о безопасности, один из которых будет касаться Евросоюза в целом, передает ТАСС.

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