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Зеленский решил не затягивать конфликт с Россией

15:27
  • четверг
  • 27 июня 2024

По словам украинского лидера, потери слишком велики

Президент Украины не желает затягивать конфликт с Россией. Прибывший на саммит Европейского союза Владимир Зеленский заявил, что потери на поле боя слишком велики.

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Украинский лидер намерен подготовить план мирного урегулирования. Он подчеркнул, что Киев не располагает большим количеством времени на подготовку из-за потерь. Зеленский надеется, что мирный план будет разработан до второго саммита по подготовленной им "формуле мира".

Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы подписать соглашения с ЕС. Ранее он сообщил, что запланировано подписание трех договоров о безопасности, один из которых будет касаться Евросоюза в целом, передает ТАСС.

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