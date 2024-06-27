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Отступные на 2,5 миллиарда рублей: новые детали развода Алсу и Яна Абрамова

15:54
  • четверг
  • 27 июня 2024

Суд дал паре два месяца, чтобы подумать

Новость о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова стала громом среди ясного неба. Никто и представить не мог, что между ними назрели настолько серьезные проблемы, ведь супруги годами демонстрировали идеальную картинку счастливого многодетного семейства. Никогда нигде Алсу ни единого слова не говорила о том, что что-то в ее отношениях с Яном не так.

Все изменилось, когда журналисты обнаружили в интернете иск, поданный певицей. Тут-то и поползли слухи, что уже давно не все гладко в семье артистки. Якобы муж давно не хранит верность исполнительнице. Абрамову даже приписывали роман с моделью Анастасией Решетовой, который будто бы длится не первый год. Якобы у Алсу просто лопнуло терпение.

Меж тем выяснилось, что бизнесмен намерен сохранить семью. Об этом Осторожно Media рассказал адвокат Яна Абрамова. По его словам, сегодня, 27 июня, суд отложил заседание на два месяца, ходатайства о разделе имущества нет.

Меж тем журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале сообщила, что лично супруги не общаются. Коммуникация происходит лишь подчеркнуто вежливо и через представителей. Также стало известно, что Ян Абрамов предложил вне зависимости от решения певицы отдать Алсу активы на сумму 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, бизнесмен выразил готовность взять на себя обеспечение артистки и их общих детей.

По некоторым данным, речь идет о вилле на Кипре, а также люксовых ювелирных украшениях и сотнях миллионов рублей. На детей Сафину, Микеллу и Рафаэля Ян Абрамов собирается переписать пентхаус.

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