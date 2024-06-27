Армения доложила Латвии о выводе российских войск из республики

Также Ереван изъявил желание выйти и ОДКБ

Российские военные постепенно уходят из Армении. Как сообщила спикер сейма Латвии Дайга Миериня, такой информацией с ней поделился председатель армянского парламента Ален Симонян.

По словам латвийского парламентария, на встрече речь шла о том, что Армения находится на пути в Евросоюз – и потому хочет выйти из возглавляемой Россией Организации договора о коллективной безопасности.

О заморозке участия республики в ОДКБ в Ереване заявили в феврале 2024 года. Власти Армении объясняли это тем, что эта организация - и, в частности, Россия - после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году якобы не выполнили своих обязательств. В мае Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы российских пограничников с линии разграничения. Также Армения попросила Москву вывести российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц". Кроме этих подразделений, на территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база в Гюмри и авиабаза "Эребуни" в Ереване, передает РИА Новости

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