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Стало известно о ссоре шофера и пассажирки BMW перед падением с парковки

16:06
  • четверг
  • 27 июня 2024

Трагедия произошла случайно, заявили друзья

Подруга водителя BMW, чей автомобиль вылетел с третьего этажа парковки в Краснодаре, назвала возможную причину ссоры, которая предшествовала трагедии.
Погибшая при падении BMW с парковки в Краснодаре была беременна

Водитель Рафаэль Аракельян и беременная Екатерина Корнилова часто ругались на тему установления отцовства ребенка. Известно, что женщина была замужем за другим, но беременна от Аракельяна, передает РИА Новости.

"Они с Катей планировали делать тест на отцовство при рождении. Он был ее любовником. Муж часто "палил" их, но ничего не делал", - рассказала собеседница агентства.

Девушка добавила, что трагедия произошла случайно, Аракельян не стал бы намеренно убивать Екатерину, ее 10-летнего сына и еще не родившегося ребенка.

"Детей у него не было и он сто процентов ждал этого ребенка", - подчеркнула она.

Тем временем муж Корниловой узнал о смерти супруги и сына из новостей. Мужчина находится в шоковом состоянии и ни с кем не хочет говорить, пишет telegram-канал "112".

Трагедия произошла 25 июня. Автомобиль BMW, пробив бетонную стену на третьем этаже парковки, вылетел вниз с 10-метровой высоты на проезжую часть Рашпилевской улицы в Краснодаре. Находившиеся в салоне 37-летний мужчина, женщина и 10-летний ребенок погибли на месте.

Возбуждено дело по статье "Убийство", расследование продолжается. Предварительно установлено, что мужчина не пытался остановить машину - на месте не обнаружили следов торможения.

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