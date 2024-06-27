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ЕС подписал с Украиной соглашение о гарантиях безопасности для Киева

16:24
  • четверг
  • 27 июня 2024

Зеленский специально для этого приехал в Брюссель

Соглашение о гарантиях безопасности для Киева заключил с Украиной Евросоюз. Украинский президент Владимир Зеленский специально приехал в Брюссель для подписания этого документа.

Зеленский решил не затягивать конфликт с Россией
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Договор подписали на полях двухдневного саммита ЕС, который сейчас проходит в европейской столице. В повестке форума, в частности, конфликт на Украине и все связанные с ним вопросы, передает ТАСС.

Зеленский, прибыв в Брюссель, заявил, что не желает затягивать конфликт с Россией, так как потери на поле боя слишком велики. В связи с этим он планирует подготовить план мирного урегулирования и надеется, что он будет разработан до второго саммита по подготовленной им "формуле мира".

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