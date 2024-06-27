Продержаться 90 минут: как Байден готовится к дебатам с Трампом

Каждый из кандидатов выдвинул свои условия

Кто только ни пытался в мировой истории отгородиться от нелюбимых соседей забором. Великая китайская стена. Берлинская. Стена Трампа наконец. Однако не эти примеры вдохновили Польшу и страны Балтии на то, чтобы попросить Евросоюз проспонсировать "700-километровую линию антироссийской обороны". Ключевой вопрос здесь - все-таки финансовый, так что образчиком явно стал украинский кейс. А именно - приснопамятный забор Яценюка, он же Европейский вал. Который так никого и не защитил, зато - знатно набил властителям карманы. Некоторые дипломаты оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы Евросоюза с Россией и Белоруссией примерно в 2,5 миллиарда евро.

Нажиться на этом бессмысленном, зато крайне масштабном проекте, видимо, не прочь и Йенс Столтенберг. Он пока еще остается на посту генсека НАТО. И посему, пригласив в брюссельскую штаб квартиру премьера Эстонии, торжественно объявляет: альянс идею строительства забора горячо приветствует. Для Кайи Каллас лучше все-таки, чтобы платил коллективный Брюссель. И потому в ход идет излюбленный аргумент-страшилка. Про угрожающую Россию, с которой бороться нужно до конца и - что немаловажно - любыми методами. Неслучайно эстонский посол в Киеве недавно заявила, что Таллин теперь тоже готов обсуждать отправку своих войск на Украину.

"Мы должны поставить перед собой цель победить Россию. Нанести ей стратегическое поражение. Исход этой борьбы имеет экзистенциальное значение для всего трансатлантического сообщества. Нам необходимо внести союзнический залог долгосрочной поддержки Украины", - заявила Каллас.

Зеленский по такому случаю сегодня тоже в Брюсселе. Приехал, как обычно, просить денег, а еще - подписывать соглашения о безопасности. Документы должны закрепить обязательства перед Украиной всех членов Евросоюза - "вне зависимости от любых внутренних институциональных изменений".

Главарь киевского режима традиционно пытается представить происходящее своей победой. На самом же деле это, как пишет New York Times, не более, чем очередные крошки со стола Североатлантического альянса, пускать за который Киев все так же не намерены.

"Украину не пригласят в НАТО на грядущем саммите в Вашингтоне, но объявят о новой структуре для координации помощи. Это будет подано как гарантия долгосрочной поддержки и мост к возможному вступлению. Новую структуру создадут на американской базе в Германии, но под эгидой НАТО, это обеспечит её функционирование даже в случае победы Трампа. Группа при этом не будет официально называться "миссией", дабы избежать намека на войну альянса с Россией", - говорится в материале.

Логика Вашингтона ясна: один только такой намек уже способен вколотить последний гвоздь в крышку политического гроба Джо Байдена. Прямое вовлечение США в украинский конфликт - красная линия даже для ядерного электората демократов. И без этого президенту сейчас несладко. Он, судя по соцопросам, проигрывает Трампу в предвыборной гонке. А в ходе первого раунда теледебатов отрыв может еще увеличиться. Впрочем, надежда умирает все-таки последней, и старика Джо, судя по всему, к испытанию серьезно готовят.

"Джо уже 5 с лишним дней скрывается. Видимо, готовится к 90-минутным дебатам на дружественной ему территории CNN. Как минимум 16 помощников помогают Байдену подготовиться к этому мероприятию. В эту подготовку входят и упражнения на выносливость, ведь ему надо будет прямо простоять полтора часа. Многие американцы считают, что Байдену придется принимать какие-то витамины для стимулирования памяти и работы мозга. Большинство наших зрителей верят, что на дебаты Байден придет под наркотиками с кофеином", - заявил журналист Шон Ханнити.

Стараясь лишить соперника преимуществ, каждый из кандидатов выдвинул свои условия. На том, чтобы разговор шел стоя и без заранее подготовленных текстов, настоял Дональд Трамп. Байден же выбрал площадку и потребовал выключать микрофоны участников на время, когда говорит другой. Чтобы экспрессивный оппонент его не перебивал. Только едва ли это сильно поможет престарелому президенту.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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