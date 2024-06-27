Число жертв крушения поезда в Коми увеличилось до трех

В больницы госпитализированы 10 пострадавших
До трех увеличилось число жертв крушения поезда в Коми. Тела погибших, в том числе подростка, обнаружены спасателями, которые продолжают работать на месте катастрофы.
В больницы госпитализированы 10 пострадавших. В реанимации в крайне тяжелом состоянии - 14-летняя девочка.
Всего в поезде находились 195 пассажиров и 20 сотрудников РЖД. Из-за труднодоступности района пришлось задействовать авиацию, людей эвакуировали в ближайший населенный пункт. Обстоятельства произошедшего устанавливает Следственный комитет.
Согласно основной версии, 9 из 14 вагонов поезда "Воркута-Новороссийск" сошли с рельсов из-за размытия ливнями железнодорожной насыпи.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram