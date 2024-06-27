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Число жертв крушения поезда в Коми увеличилось до трех

16:29
  • четверг
  • 27 июня 2024

В больницы госпитализированы 10 пострадавших

До трех увеличилось число жертв крушения поезда в Коми. Тела погибших, в том числе подростка, обнаружены спасателями, которые продолжают работать на месте катастрофы.

В больницы госпитализированы 10 пострадавших. В реанимации в крайне тяжелом состоянии - 14-летняя девочка.

Всего в поезде находились 195 пассажиров и 20 сотрудников РЖД. Из-за труднодоступности района пришлось задействовать авиацию, людей эвакуировали в ближайший населенный пункт. Обстоятельства произошедшего устанавливает Следственный комитет.

Согласно основной версии, 9 из 14 вагонов поезда "Воркута-Новороссийск" сошли с рельсов из-за размытия ливнями железнодорожной насыпи.

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Крушение поезда в Коми
Крушение поезда в Коми
Крушение поезда в Коми
Крушение поезда в Коми
Крушение поезда в Коми
Крушение поезда в Коми
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