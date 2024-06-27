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Медведев предупредил мир о точке невозврата

17:05
  • четверг
  • 27 июня 2024

Концепция западного "порядка, основанного на правилах", противоречит сути мирового права

Мир должен найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий. Он не просто радикально изменился, а подошел к точке невозврата, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

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В своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума Медведев назвал наиболее прочной основой утверждение ценности международного права, которое должно сохраниться в глобальном масштабе. Зампред Совбеза подчеркнул, что это необходимо сделать, невзирая на все споры и отсутствие взаимопонимания.

Медведев также указал, что концепция продвигаемого Западом "порядка, основанного на правилах", противоречит сути мирового права. Это лишь прикрытие силовых подходов НАТО. А вот международное право не допускает навязывания норм против воли и согласования государств, приводит слова зампреда Совбеза РИА Новости.

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