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Глава "Центра добрых дел" Цветкова сообщила о сборе подписей за введение новых медленных зон в Москве

17:44
  • четверг
  • 27 июня 2024

В Центре откликнулись на просьбу жителей ВАО

Просьбу жителей Восточного административного округа о введении новых медленных зон для эектросамокатов поддержали в "Центре добрых дел". Как рассказала руководитель общественной организации Сабина Цветкова, в поддержку этой инициативы собрано большое количество подписей.

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Голосование по этому вопросу уже проходит в районах Богородское, Гольяново, Метрогородок и Сокольники. Проголосовать и предложить адреса медленных зон можно онлайн или очно на девяти участках. Решение будет принято с учетом мнения жителей и возможностей инфраструктуры. Если вопрос решат положительно, то в отдельных зонах максимальная скорость передвижения на электросамокате будет автоматически снижена до 5–15 км/ч, передает Агентство городских новостей "Москва".

По словам Цветковой, благодаря такой мере в парках и скверах ВАО будет уютно и спокойно. Медленные зоны позволят родителям без волнений гулять с детьми, уровень комфорта и безопасности в округе только повысится.

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