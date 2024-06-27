Посольство России рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Боливию

Ситуация в стране стабилизировалась

Россиянам советуют временно воздержаться от поездок в Боливию, где была попытка государственного переворота. С рекомендацией выступило посольство России в латиноамериканской стране.

Как сообщил РИА Новости российский посол в Боливии Михаил Леденев, обстановка в боливийском Ла-Пасе после попытки госпереворота спокойная. В дополнительных мерах безопасности у здания дипмиссии нет необходимости.

26 июня военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, ранее уволеного с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе назвал происходящее попыткой госпереворота, его поддержали главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов, в итоге мятежники были арестованы.

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