На помощь детям с жизнеугрожающими заболеваниями направят 24,5 млрд рублей

Средства поступят в государственный фонд "Круг добра"

24 с половиной миллиарда рублей будет направлено на помощь детям с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Средства направят в государственный фонд "Круг добра", который был создан по инициативе президента. В прошлом году благодаря фонду дорогостоящие лекарства получили почти две с половиной тысячи маленьких пациентов.

Обсудили и развитие Дальнего Востока. На эти цели выделили почти два миллиарда рублей. Ассигнования направят на строительство инженерных коммуникаций, транспортной инфраструктуры для туристических и других объектов в пяти регионах.

Также на заседании зашла речь о мерах поддержки и предоставление статуса ветерана боевых действий для тех, кто помогал наладить жизнь в новых регионах.

"Кроме военнослужащих и добровольцев, нельзя забывать и о гражданском персонале Вооруженных сил, о врачах, о военных корреспондентах, о работниках самых различных структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах. Особенно непросто развивалась ситуация в Запорожской и Херсонской областях. Правительством принято решение о предоставлении статуса ветерана боевых действий и гражданам, которые обеспечивали выполнение задач специальной военной операции в этих двух российских субъектах федерации. Отмечу, что для работавших в Донецкой и Луганской народных республиках эта норма уже действует. Для них предусмотрены дополнительные социальные гарантии в нашем законодательстве", - сообщил Мишустин.

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