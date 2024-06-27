Поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми завершены

Девять из четырнадцати вагонов рухнули под откос

Поисково-спасательные работы на месте крушения поезда "Воркута - Новороссийск" завершены, уже ведется восстановление железнодорожного полотна. Катастрофа случилась больше суток назад - девять из четырнадцати вагонов рухнули под откос. Пассажиры выбирались из них через окна.

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что насыпь размыло ливнями - в Коми уже давно идут сильные дожди. В поезде находилось почти двести пассажиров. Три человека погибли. Один из них - 34-летний Станислав - ехал в отпуск. Среди погибших - и шестнадцатилетняя Арина. Вероятно, когда опрокинулся вагон, ее выбросило в окно. Отец специально выкупил для неё все купе - посчитав, что так будет безопаснее. Еще одна 14-летняя пассажирка сейчас - в тяжелом состоянии.

"Девочка поступила по санавиации, состояние тяжелое, на искусственной вентиляции легких, проведены противошоковые мероприятия, проведена необходимая диагностика", - сообщил Игорь Кустышев, главный врач Республиканской детской клинической больницы.

За помощью к медикам обратились около 50 человек. У всех - травмы разной степени тяжести, ушибы, порезы. Пострадавших госпитализировали в больницы Инты, Воркуты и Сыктывкара.

"Закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, грудной клетки, шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника. В принципе, пациенты все стабильные", - рассказал Никита Совершаев, врач-нейрохирург.

Травмы получили и шестеро проводников. Несмотря на это, они продолжали помогать пассажирам. Из-за бездорожья и непогоды медики и спасатели долго не могли проехать к месту крушения. Пострадавших размещали в вагонах, которые оставались на рельсах, пишет в соцсетях пассажирка этого поезда Анна Терентьева.

"Мгновение - и проводник нашего вагона сказал: всем мужчинам нужно срочно одеться и выйти на улицу. Они нужны там. А женщинам встречать пострадавших пассажиров. Нам показали, где брать воду, кружки, и сказали, чтобы мы вскрывали пакеты с запечатанным постельным бельем, подготовили все теплые пледы. А дальше 6 часов прошли как одно мгновение. Мы встречали женщин и детей, рассаживали их по купе, делали все, что от нас требовалось", - рассказала она.

По факту крушения поезда возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Движение на этом участке восстановлено. Большинство пассажиров сейчас продолжают путь до Новороссийска на поезде-дублере. Им оказывают всю необходимую помощь, в том числе и психологическую.

Руководство РЖД сообщило - всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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