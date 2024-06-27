Белые мужчины традиционной ориентации стали изгоями на Западе

Вероятно, скоро таковых там не останется

Дженна Лонгория так и не улетела из Сан-Франциско со своим годовалым ребенком и пожилой мамой. Потому что не смогла подобрать нужное местоимение, обращаясь к стюардессе, которая выглядела как женщина. Оказалось, нужно было сказать "они", а не "она".

"Я не очень поняла, что не так сказала. Я пыталась извиниться. Члены экипажа ругали меня за то, что я выбрала не то местоимение. В тот момент я держала сына, он начал злиться, он хотел спать. Я не думала ни о чем, кроме того, чтобы комфортно устроить сына в самолете", - рассказала Дженна.

Женщина легко отделалась. В некоторых штатах можно нарваться на судебное преследование за выбор не того местоимения. Ученые попытались сосчитать, сколько полов теперь в США. Оказалось - 86. Все оттенки представителей американского ЛГБТ сообщества, запрещенного на территории России, запомнить непросто. Поэтому детей начинают обучать еще в детских садах. Относятся к такому "материалу" серьезно. Мальчик в Сиэтле провалил выпускные экзамены, потому что написал, что родить может только женщина. Туалеты в школах, кстати, теперь гендерно нейтральные.

В Калифорнии выдвинули законопроект, который запрещает школам сообщать родителям о том, что их дети идентифицируют себя как трансгендеры. Потому что это может подвергнуть детей риску, считают депутаты. Большие проблемы - в американских тюрьмах. Мужчины, отчасти ставшие женщинами, требуют содержать их в женских тюрьмах. А там часто совершают насилие над заключенными традиционной ориентации. Волнует ли это все Джо Байдена? Конечно! Его рейтинг стал резко падать в ЛГБТ-кругах. И он решил назначить ответственным за коммуникации в администрации США Тайлера Черри. Вот он - в серьгах и женском топе.

Нетрадиционный электорат в четверг "обрабатывала" жена Байдена Джилл. Она устроила "радужный" праздник прямо во дворе Белого дома.

В этом большом прекрасном мире сложно выжить, если ты белый здоровый мужчина с классическими представлениями о семье. Корпорация Walt Disney такого на работу, например, никогда не возьмет. Старший вице-президент подразделения компании Майкл Джордано прямо так и заявил. Если кандидат выглядит "недостаточно черным" или не менял пол, он не может рассчитывать на повышение или на годовой бонус. Что, по признанию Джордано, очень выгодно для компании.

В Европе тенденции похожие. Но со своей спецификой. В Великобритании учителя уволили за то, что он отказался называть мальчика девочкой. А в эфире BBC детям и взрослым объясняют, как правильно обращаться к тем, кто не девочка и не мальчик.

На Украине, кстати, тоже проходят радостные цветные шествия, несмотря на продолжающиеся военные действия. И там же бойцы стоят с плакатами, выпрашивая оружие у западных партнеров. На фоне парада, устроенного на днях в Вене, шествие в Киеве выглядит блёкло. В австрийской столице ходили по улицам голыми и запрягали людей вместо лошадей. А в Швейцарии, где гениталии ампутировать разрешено и детям до 15 лет - по их желанию - в центре скандала оказался медицинский журнал. Авторы восхваляли жизнь после смены пола. И критиковали систему, которая предполагает психологическое обследование перед операцией.

Интересно, что в Грузии, которая так мечтает попасть в ЕС, а значит, должна была бы продвигать интересы граждан нетрадиционных взглядов, одобрили в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Разум все же взял верх.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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