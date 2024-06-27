ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский разрешил Белоруссии вступить в ЕС

18:54
  • четверг
  • 27 июня 2024

По его словам, белорусы – тоже европейская нация

Европа доказала способность принимать правильное решение в правильное время, заявил Владимир Зеленский. Так украинский лидер оценил начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Зеленский решил не затягивать конфликт с Россией
Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Зеленский прибыл в Брюссель, на саммит ЕС. Он уже подписал соглашение о гарантиях безопасности Украины со стороны Евросоюза.  Поблагодарив европейских лидеров за начало переговоров о вступлении Украины в объединение, украинский президент напомнил, что скоро к переговорам с ЕС должны перейти Грузия и Молдавия.

Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что аналогичное решение в Брюсселе примут и в отношении Белоруссии. По словам украинского лидера, белорусы - тоже европейская нация, которая должна иметь европейское будущее, пишет "Европейская правда".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.