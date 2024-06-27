Зеленский разрешил Белоруссии вступить в ЕС

По его словам, белорусы – тоже европейская нация

Европа доказала способность принимать правильное решение в правильное время, заявил Владимир Зеленский. Так украинский лидер оценил начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Зеленский прибыл в Брюссель, на саммит ЕС. Он уже подписал соглашение о гарантиях безопасности Украины со стороны Евросоюза. Поблагодарив европейских лидеров за начало переговоров о вступлении Украины в объединение, украинский президент напомнил, что скоро к переговорам с ЕС должны перейти Грузия и Молдавия.

Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что аналогичное решение в Брюсселе примут и в отношении Белоруссии. По словам украинского лидера, белорусы - тоже европейская нация, которая должна иметь европейское будущее, пишет "Европейская правда".

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