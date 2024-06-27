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Песков подтвердил подготовку визита лидера Палестины в Москву

19:12
  • четверг
  • 27 июня 2024

О сроках объявят дополнительно

Информацию о подготовке визита в Москву лидера Палестины Махмуда Аббаса подтвердили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, он сейчас готовится.

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О сроках визита будет объявлены своевременно, сообщил представитель Кремля. Песков ответил на вопрос, можно ли ожидать приезда Аббаса до конца лета, передает ТАСС.

В канцелярии палестинского лидера, в свою очередь, заявили, что Махмуд Аббас посетит Россию 18 августа. В планах - встреча с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

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