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Кличко сообщил о взрыве и пожаре в Киеве

19:35
  • четверг
  • 27 июня 2024

Пострадал энергообъект

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ЧП в центре украинской столицы. Взрыв прогремел на объекте энергетики, в результате возник пожар, написал Кличко в Telegram.

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Мэр Киева уточнил, что ЧП произошло в Шевченковском районе. Все службы направились на место происшествия. Других подробностей киевские власти пока не приводят.

О взрыве на одной из ТЭЦ Киева украинские СМИ сообщали также 22 июня. Однако городские власти тогда заявили, что все теплоэлектроцентрали Киева работают в штатном режиме.

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