Кличко сообщил о взрыве и пожаре в Киеве

Пострадал энергообъект

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ЧП в центре украинской столицы. Взрыв прогремел на объекте энергетики, в результате возник пожар, написал Кличко в Telegram.

Мэр Киева уточнил, что ЧП произошло в Шевченковском районе. Все службы направились на место происшествия. Других подробностей киевские власти пока не приводят.

О взрыве на одной из ТЭЦ Киева украинские СМИ сообщали также 22 июня. Однако городские власти тогда заявили, что все теплоэлектроцентрали Киева работают в штатном режиме.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram