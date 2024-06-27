Кличко сообщил о взрыве и пожаре в Киеве

Пострадал энергообъект
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ЧП в центре украинской столицы. Взрыв прогремел на объекте энергетики, в результате возник пожар, написал Кличко в Telegram.
Мэр Киева уточнил, что ЧП произошло в Шевченковском районе. Все службы направились на место происшествия. Других подробностей киевские власти пока не приводят.
О взрыве на одной из ТЭЦ Киева украинские СМИ сообщали также 22 июня. Однако городские власти тогда заявили, что все теплоэлектроцентрали Киева работают в штатном режиме.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram