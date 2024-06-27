Беглые экс-депутаты подготовили план свержения власти в России

Экстремисты намерены представить его на саммите НАТО в Вашингтоне

Террористический план дестабилизации обстановки в России подготовили сбежавшие из России экс-депутаты. Экстремисты намерены представить его на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет британская газета The Times.

По данным издания, план из семи пунктов обсуждался на встрече в Варшаве, где присутствовали около 60 уехавших из России политиков. План предусматривает призывы в адрес западных стран предоставить больше оружия Украине, ввести больше антироссийских санкций и поддержать действия по дестабилизации ситуации внутри России. Запланированы в том числе и покушения на жизнь представителей власти.

Авторы материала утверждают, что план разработан при участии бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Он, кроме того, участвует в деятельности легиона "Свобода России" (признанного террористическим и запрещенного в России).

Ранее в ФСБ уточнили, что преступления Пономарева квалифицируются как государственная измена в форме перехода на сторону противника.

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