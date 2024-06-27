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Эстония согласилась выделять Украине ежегодно часть своего ВВП

21:04
  • четверг
  • 27 июня 2024

Страны подписали соглашение по безопасности

Эстония предоставит Украине в этом году военную помощь на сумму свыше 100 миллионов евро. Это часть соглашения, подписанного 27 июня на полях саммита ЕС в Брюсселе.

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Двустороннее соглашение по безопасности рассчитано на 10 лет.  Согласно документу, Эстония будет выделять ежегодно не менее 0,25% ВВП на военную помощь Украине в течение 2024-2027 годов. В Киеве отметили, что Таллин первым среди западных партнеров предложил зафиксировать процент ВВП в двустороннем соглашении.

В российском МИД ранее отметили, что в соглашениях, заключенных европейскими странами с Киевом, нет речи о гарантиях. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в документах лишь констатируется то, что и так делается союзниками Украины, передает ТАСС.

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