США и Израиль ведут переговоры о поставках Киеву восьми Patriot

Сделка еще не заключена
Возможную поставку Киеву восьми израильских комплексов ПВО Patriot обсуждают США, Израиль и Украина. Газете The Financial Times об этом сообщили осведомленные источники.
По данным издания, планируется, что сперва комплексы будут переданы Израилем США. А уже Вашингтон передаст их Киеву.
Источники отмечают, что сделка еще не финализирована. Подчеркивается, что подобный шаг будет означать изменение подхода Израиля к отношениям с Россией.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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