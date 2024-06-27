США и Израиль ведут переговоры о поставках Киеву восьми Patriot

Сделка еще не заключена

Возможную поставку Киеву восьми израильских комплексов ПВО Patriot обсуждают США, Израиль и Украина. Газете The Financial Times об этом сообщили осведомленные источники.

По данным издания, планируется, что сперва комплексы будут переданы Израилем США. А уже Вашингтон передаст их Киеву.

Источники отмечают, что сделка еще не финализирована. Подчеркивается, что подобный шаг будет означать изменение подхода Израиля к отношениям с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram