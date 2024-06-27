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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

21:52
  • четверг
  • 27 июня 2024

Под Курском сбито 32 украинских дрона

Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты в Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в частности, украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

Российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью
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Кроме того, беспилотный летательный аппарат атаковал дом в селе Новопетровка Валуйского городского округа. А в результате детонации беспилотника в городе Грайворон повреждено остекление одного объекта и выбиты окна в многоквартирном доме, написал Гладков в Telegram.

В Курской области атакам дронов ВСУ подверглись три района. Российские средства радиоэлектронной борьбы за день подавили 32 беспилотника.

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