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Дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и журналистов

00:45
  • пятница
  • 28 июня 2024

Исключением станет журналист из печатного издания, но пустят его только в перерыве, "оценить обстановку"

Дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и журналистов. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщает CNBC.

Исключением станет журналист из печатного издания, но пустят его только в перерыве, "оценить обстановку". На данный момент присутствовать смогут только телеоператоры и фотографы.

В предвыборном штабе Байдена пояснили, что дебаты — "не развлечение". Аудитория может тратить "драгоценное время" на "одобрение или насмешки".

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