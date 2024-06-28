Исключением станет журналист из печатного издания, но пустят его только в перерыве, "оценить обстановку"

Дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и журналистов. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщает CNBC.

Исключением станет журналист из печатного издания, но пустят его только в перерыве, "оценить обстановку". На данный момент присутствовать смогут только телеоператоры и фотографы.

В предвыборном штабе Байдена пояснили, что дебаты — "не развлечение". Аудитория может тратить "драгоценное время" на "одобрение или насмешки".

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