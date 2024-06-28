Уже через несколько часов начнутся первые предвыборные дебаты

Дональд Трамп и Джо Байден прилетели в Атланту

Уже через несколько часов начнутся первые предвыборные дебаты между нынешним и бывшим президентом США.

Мероприятие пройдет в штаб-квартире CNN, дебаты будут модерировать журналисты телеканала. Микрофоны будут отключены, пока не подойдет очередь говорить, чтобы кандидаты не перебивали друг друга во время выступлений. Также 90-минутные дебаты впервые в истории будут прерываться рекламными роликами.

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