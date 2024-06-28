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Колокольцев: Россия ждёт от ООН "чёткой, принципиальной" оценки украинского удара по пляжу в Севастополе с помощью ракет ATACMS

03:46
  • пятница
  • 28 июня 2024

Он также добавил, что в Интерполе скрывают информацию о разыскиваемых преступниках

Россия ждёт от ООН "чёткой, принципиальной" оценки украинского удара по пляжу в Севастополе с помощью ракет ATACMS. Об этом в пятницу, 28 июня, заявил глава МВД России Колокольцев.

Он также добавил, что Россию ограничивают в работе Интерпола, не исполняют запросы о правовой помощи и скрывают информацию о разыскиваемых преступниках. 

Попытки западных стран исключить Россию из Интерпола "нейтрализуются и локализуются", полиция РФ на подобные провокации не поддается, подчеркнул Колокольцев.

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