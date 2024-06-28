Мероприятие продлится полтора часа

Первые предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом начались в Атланте.

Главные заявления Трампа:



- При Байдане в мире перестали уважать США. По его мнению, Штаты уподобилась "стране третьего мира". Он добавил, что при администрации Байдена погибло больше людей;

- Путин не стал бы вводить войска на Украину, если бы США управлял политик, которого бы президент РФ уважает;

- Трамп вновь заявил, что быстро разрешит украинский кризис, как только выиграет на выборах. При этом, Трамп назвал условия для прекращения украинского конфликта, которые выдвинула Москва, для него неприемлемыми;

- Трамп назвал Байдена преступником и заявил, что тот рискует стать осужденным уголовником вслед за сыном после того, как покинет офис президента.

Главные заявления Байдена:

- Он поражается успехам в экономике при его правлении. По его мнению, команда Трампа создала катастрофу для страны;

- Байден назвал себя первым президентом США за столетие, при котором американские солдаты не гибли за пределами США. Но это не соответствует действительности из-за событий в Афганистане;

Первая часть завершена.

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