Они продлились ровно час и сорок минут

Теледебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом завершились

Главные заявления Трампа после теледебатов:

- Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией;

- Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США;

- Он заявил, что от США ничего не останется, если на президентских выборах победит Байден;

- "Мир близок к третьей мировой войне из-за политики Байдена";

- Дональд Трамп заверил на дебатах, что его физическое самочувствие превосходно, и предложил Джо Байдену пройти тест на умственные способности.

Главные заявления Джо Байдена: - Заявил о необходимости повысить налог для миллиардеров, чтобы на вырученные средства можно обеспечить помощь Украине на борьбу "с этим мясником Путиным"; - Россия хочет "восстановить СССР"; - Он утверждает, что конфликт на Украине грозит охватить весь мир; - "Мы спасли Израиль"; - Назвал изменение климата единственной угрозой существованию человечества; - Заявил, что Трамп занимался сексом с порнозвездой, когда жена была беременна.

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