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Теледебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом завершились

05:56
  • пятница
  • 28 июня 2024

Они продлились ровно час и сорок минут

Теледебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом завершились
 
Главные заявления Трампа после теледебатов:
 
- Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией;
 
- Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США;
 
- Он заявил, что от США ничего не останется, если на президентских выборах победит Байден;
 
- "Мир близок к третьей мировой войне из-за политики Байдена";
 
- Дональд Трамп заверил на дебатах, что его физическое самочувствие превосходно, и предложил Джо Байдену пройти тест на умственные способности.
 
Главные заявления Джо Байдена:
 
- Заявил о необходимости повысить налог для миллиардеров, чтобы на вырученные средства можно обеспечить помощь Украине на борьбу "с этим мясником Путиным";
 
- Россия хочет "восстановить СССР";
 
- Он утверждает, что конфликт на Украине грозит охватить весь мир;
 
- "Мы спасли Израиль";
 
- Назвал изменение климата единственной угрозой существованию человечества;
 
- Заявил, что Трамп занимался сексом с порнозвездой, когда жена была беременна.
 
 
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