Они продлились ровно час и сорок минут
Теледебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом завершились
Главные заявления Трампа после теледебатов:
- Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией;
- Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США;
- Он заявил, что от США ничего не останется, если на президентских выборах победит Байден;
- "Мир близок к третьей мировой войне из-за политики Байдена";
- Дональд Трамп заверил на дебатах, что его физическое самочувствие превосходно, и предложил Джо Байдену пройти тест на умственные способности.
Главные заявления Джо Байдена:
- Заявил о необходимости повысить налог для миллиардеров, чтобы на вырученные средства можно обеспечить помощь Украине на борьбу "с этим мясником Путиным";
- Россия хочет "восстановить СССР";
- Он утверждает, что конфликт на Украине грозит охватить весь мир;
- "Мы спасли Израиль";
- Назвал изменение климата единственной угрозой существованию человечества;
- Заявил, что Трамп занимался сексом с порнозвездой, когда жена была беременна.