Нобелевские лауреаты привлечены для поддержки Байдена

Этой ночью состоялись дебаты

Они выходят на бой - Америка смеётся! Подготовка к дебатам Дональда Трампа и Джо Байдена напоминает приготовления к сражению, в котором один должен пасть, другой получить лавры героя. В ход идут любые приёмы - издевательство над соперником и откровенное сиротство.

Байден откровенно плох, и как он продержится 90 минут в прямом эфире без суфлера и бумажки? Человек, который разговаривает с призраками, не может закончить мысль, и, как многие утверждают, ищет на публике туалет? Здесь есть своя тяжёлая артиллерия. К поддержке привлечены 16 нобелевских лауреатов, которые написали открытое письмо:

"Хотя все мы придерживаемся разных взглядов на особенности различных экономических подходов, мы сходимся в том, что экономическая программа Джо Байдена значительно превосходит программу Дональда Трампа".

Аргумент довольно жалкий, учитывая, что Трамп обещает избирателям настоящую социальную справедливость - новые налоги будут только для богатых. Впрочем, как ни пытаются убедить американцев, что Байден вполне себе ещё ого-го, у избирателей главный вопрос - действительно ли он дотянет до конца нового срока, если его изберут?

К тому же попытки доконать Трампа судебными процессами - а его уже признали виновным по 32 пунктам - играют исключительно в его пользу. И это уже не битва титанов демократии. Это напоминает историю всемирного сиротства. Карнавальный дед потешает публику с искренностью юродивого. Оппонент пободрее, понапористее. Но тоже играет на этой территории, изображая из себя жертву режима. Оказывается, в тюрьме округа Фултон в 2023 году, где он провел под стражей полчаса, его пытали. На жалости спонсоры тут же начали подкидывать деньги на предвыборную кампанию мученика. Сам мученик не перестаёт топтать жалкого оппонента.

Попытки обвинить Трампа в том, что его избранию помогли русские хакеры с треском провалились ещё во время его президентского срока. Поэтому русских подтянуть не удастся. Да и вообще, главная интрига: явится ли Байден на словесную битву с Трампом?

Отличные дебаты под лозунгом: у нас в действительности всё не так, как на самом деле.

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