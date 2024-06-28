Бабич назвал самый главный вопрос на американских выборах

В США состоялись дебаты Трампа и Байдена

Какими успехами на фоне своей провальной политики будет хвастаться на предстоящих дебатах Джо Байден? На чём сосредоточит свою критику Дональд Трамп? Насколько значимое место в дебатах займут вопросы об отношениях с Россией, а также проблема разрушения традиционных американских ценностей?

Прогнозы на поединок в Атланте Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с обозревателем агентства "Спутник интернешнл" Дмитрием Бабичем.

"Самый главный вопрос на каждых американских выборах – это все-таки внутренний. Самый главный – удастся ли сохранить и улучшить стиль жизнь, который сейчас существует в стране", - отметил он.

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