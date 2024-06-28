ВС России атакуют вражеские позиции

Последние данные Минобороны о ходе спецоперации. На Южнодонецком направлении наши бойцы активно продвигаются почти по всей линии фронта.

На подступах к Угледару танкисты "Восточной" группировки войск прямой наводкой уничтожают опорные пункты ВСУ. Удары наносят не только в дневное время. Большинство выездов к линии соприкосновения экипажи совершают ночью.

А на Сватовском направлении артиллеристы группировки войск "Запад" сорвали ротации ВСУ. Это кадры работы боевых расчётов гаубиц "Акация". Обнаружив цели при помощи беспилотников, бойцы оперативно атаковали вражеские позиции, исключив возможность нанесения ответного огня.

По личному составу и технике ВСУ бьют расчёты "Градов" на Авдеевском направлении. Военнослужащие группировки войск "Центр" наносят артиллерийские удары по противнику на дистанции более 15 километров.

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