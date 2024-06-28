Уничтожил БПЛА и националистов: новые подвиги российских военных

Данными поделилось Минобороны

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества наших военных. Подразделение ефрейтора Дениса Юдина вело штурм опорного пункта противника. Когда бойцы продвинулись в глубь укреплений боевиков, их атаковали дроны-камикадзе.

Денис уничтожил один из БПЛА и двух националистов. Был ранен, но отказался от эвакуации и продолжил вести бой. Российские штурмовики сломили сопротивление противника, зачистили опорный пункт и заняли оборону до подхода основных сил.

Подразделение старшего лейтенанта Михаила Хамаганова захватило опорный пункт ВСУ. Националисты нанесли по нему артиллерийский удар. Михаил получил контузию, но не оставил сослуживцев.

Благодаря грамотным действиям командира противник был выбит с четырёх занимаемых позиций. Наши военнослужащие полностью зачистили квартал и закрепились на выгодных рубежах.

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